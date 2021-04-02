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الولايات المتحدة تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كورونا

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الولايات المتحدة تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كورونا الولايات المتحدة تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كورونا
بشرط اتخاذ إجراءات وقائية مثل وضع الكمامة والحفاظ على التباعد

الولايات المتحدة تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كورونا

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية اليوم السماح بالسفر للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل، بشرط اتخاذ إجراءات وقائية، مثل وضع الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأفاد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه يمكن للأشخاص الذين تلقوا اللقاح السفر دون الحاجة إلى الالتزام بحجر صحي أو إظهار فحص سلبي لكوفيد-19.

وأوضح المركز أن المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من الخارج سيتوجب عليهم إظهار نتيجة فحص سلبية قبل الصعود إلى الطائرة، وإجراء فحص ثانٍ عند الوصول، والالتزام بالحجر الصحي في حال طلبت منهم السلطات المحلية ذلك.لقاح كورونا أمريكا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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