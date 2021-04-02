شرطة الرياض: استرداد مسروقات بقيمة 120 ألف ريال بعد القبض على مقيم

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ارتكب عدداً من الجرائم بذات السلوك الإجرامي.. وضبط بحوزته مواد مخدرة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة شقراء، من استرداد مسروقات قدرت بمبلغ (120) ألف ريال، إثر القبض على مقيم من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر، ارتكب عدداً من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي.



وأضاف "تمثلت في سرقة تجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية من مدارس بمحافظتي شقراء والمزاحمية، وضبط المركبة المستخدمة، كما ضبط بحوزته مواد مخدرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة".

