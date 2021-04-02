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إحباط تهريب 9 ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة

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توقيف 6 متهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة

إحباط تهريب 9 ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات

الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (9,504,000) تسعة

ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (باركيه).

وأوضح "النجيدي"، أن رجال المكافحة تمكنوا، من الإحاطة بالشبكة الإجرامية والقبض على المتورطين فيها وعددهم (6) ستة متهمين بينهم (4) أربعة مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

إحباط تهريب 9 ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة

إحباط تهريب 9 ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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