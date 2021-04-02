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بطل "كرسي الصلاة" يروي لـ"سبق" واقعة ضرب حامل السلاح بالحرم

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بطل "كرسي الصلاة" يروي لـ"سبق" واقعة ضرب حامل السلاح بالحرم بطل "كرسي الصلاة" يروي لـ"سبق" واقعة ضرب حامل السلاح بالحرم
أشاد برجال الأمن الذين تعاملوا مع الموقف بكل حنكة وحزم وقوة

بطل

تحدث المواطن أحمد علي العسيري، الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول وهو يحمل كرسي الصلاة، وينهال بالضرب على الشخص الذي تم القبض عليه في الحرم المكي الشريف الثلاثاء الماضي، وهو يردد شعارات مخالفة.

وقال "العسيري" لـ"سبق"، وهو يشيد برجال الأمن بالحرم المكي الشريف الذين تعاملوا مع الموقف بكل حنكة وحزم وقوة للسيطرة على الشخص دون إلحاق ضرر بالزوار والمصلين: لم أتمالك نفسي، ودفاعي عن الحرم المكي الشريف والوطن هو ما قادني إلى أن أنهال بالضرب على المجرم عن طريق كرسي صلاة وجدته أمامي، حيث صوّبته في ذات اليد التي كان يحمل بها السلاح، بعد أن تمكّن منه رجال الأمن، وما تدخلت في تلك اللحظة إلا دفاعاً عن بيت الله الحرام ووطني.

وأضاف: شدّني تعامل رجال الأمن داخل المسجد الحرام الذين كانوا على أعلى كفاءة ودراية في التعامل مع الشخص الذي أشاع الخوف بين المصلين، والتمكن منه والقبض عليه في وقتٍ قياسي دون التعرض لزوار بيت الله الحرام.

وختم "العسيري" الذي يعمل حارس أمن في إحدى الشركات بالشميسي بمكة المكرمة، بالدعاء لله تعالى أن يحفظ على المملكة أمنها واستقرارها وقيادتها.

وكان المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، صرّح أمس بأن قوة أمن الحرم المكي الشريف، رصدت شخصاً يحمل سلاحاً أبيض، ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الموافق 17/ 8/ 1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضُبط وأُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية كافة بحقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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