شاهد.. ضبط لحوم وأسماك فاسدة بمخزن عشوائي بجدة وتطبيق غرامات

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جهود لـ"الأمانة" في "رصد الظواهر السلبية" أتلفت أغذية غير صالحة فوراً

نجحت أمانة محافظة جدة في ضبط 147 كجم من الأسماك واللحوم والخضراوات والمعجنات داخل منزل سكني يُسْتخدم لتخزين وتحضير المواد الغذائية في حي البغدادية، وذلك ضمن جهود الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية خلال الحملات الرقابية على الأنشطة المخالفة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس، أنه في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها الأمانة جرى رصد أحد المواقع العشوائية، وهو عبارة عن سكن يحتوي على عدد من المخالفات تنوعت بين تخزين أنواع من اللحوم مجهولة المصدر، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مبيناً أن الفرق الميدانية ضبطت 40 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وأتلفتها على الفور، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

أمانة محافظة جدة