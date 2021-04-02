إطلاق "الإبداع الإداري".. هنا 309 مبادرات رقمية ومساندة بالمجمع الطبي بجدة

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"أبو شوشة": رعاية الأفكار خلقت بيئة تنافسية كان لسفراء الإبداع الدور المحوري فيها

أطلقت الإدارة التنفيذية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، مبادرة الإبداع الإداري في التحول الرقمي لخدمات وإجراءات مجمع الملك عبدالله الطبي، وهي إحدى المبادرات المرشحة للمنافسة على جائزة ملتقى مكة الثقافي في نسخته الخامسة بعنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".

وأفادت سفيرة الإبداع سالي أبوشوشة، أن رعاية هذه الأفكار والمبادرات قد خلقت بيئة إيجابية تنافسية بين الموظفين كان لسفراء الإبداع الدور المحوري فيها.

وأبان مدير إدارة الإبداع بالمجمع الطبي، أن إدارة الإبداع تقوم بدور الحاضنة للمبادرات، حيث بلغ عدد المبادرات المسجلة في إدارة الإبداع 71 مبادرة رقمية و238 مبادرة مساندة، مبيناً أن الأعداد في تزايد مستمر، وجميع تلك المبادرات تحظى بالرعاية والدعم اللازم لتجويدها وتنفيذها بشكل مستدام على أرض الواقع، بما يخدم المرضى والمستفيدين.

وأوضح المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، أنه قد تم إطلاق مبادرة الإبداع الإداري في التحول الرقمي كأولى مبادرات المجمع الطبي الإبداعية لتهيئ الظروف الملائمة ولتوليد المبادرات الرقمية والمبادرات المساندة لها، من خلال منهجيات إدارية إبداعية مدروسة مستوحاة من مزايا إسلامنا الحنيف وقيمه السمحة، ولتسهم في تنمية رأس المال البشري والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مثمناً الدعم اللامحدود للمبادرة من قبل مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة.مجمع الملك عبدالله الطبي جدة