أخبار عاجلة

روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا -
مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة -
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية -
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية -
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة -
إيه اللي حصل؟.. انفصال أسما شريف منير و محمود حجازى.. وتعلق: محصلش نصيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الخطباء يتحدثون عن ترشيد المياه وحسن استخدامها

Print
الخطباء يتحدثون عن ترشيد المياه وحسن استخدامها الخطباء يتحدثون عن ترشيد المياه وحسن استخدامها
حذروا من خطورة الإسراف والتحايل على عدادات المياه

الخطباء يتحدثون عن ترشيد المياه وحسن استخدامها

تحدث خطباء الجمعة، اليوم، بعموم مناطق المملكة عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، وما حث عليه الدين الحنيف من ضرورة المحافظة عليها، والتأكيد على حسن استخدامها في المنزل والمسجد ومكان العمل، إنفاذًا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار مواكبة المنابر لما يهم المجتمع ويسهم في التوعية والإرشاد.

وأكد الخطباء أن نعمةٌ عظيمة، وضرورةٌ من ضروراتِ الحياة، ومن شكرِ الله على نعمةِ الماء المحافظةُ عليه والاقتصاد في استعمالَه، لافتين إلى أن دينَنَا الحنيفَ حرّمَ الإسرافَ مطلقاً ولو في الكَمَاليّات، فكيف بالإسراف في الماءِ الذي هو أحدُ ضرورات الحياة، لا عيشَ ولا بقاءَ بدونه، مستشهدين بقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}، وقوله تعالى حينما حذر من التبذير مطلقاً: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا}.

وذكّر الخطباء بما تنعم به هذه البلاد المباركة من نعمة وصول المياه النقيّة إلى البيوت بكُلفةٍ ماديةٍ يسيرةٍ، منوهين بالجهود التي تقوم به الدولة -أيدّها الله وأعزّها- من توفير المياه، وأقامتْ محطاتِ تحليةِ المياه ومدّت الشبكات، وبذل الغالي والنفيس في سبيل راحة المواطنين والمقيمين.

ودعا الخطباء الجميع إلى شكر هذه النعمة قائلين: من لا يشكرُ الناسَ لا يشكرُ الله، وإنّ من حقها علينا الدعاءَ لها، ومِن حقها علينا أن نلتزم بالعقودِ التي بيننا وبينها في استعمالِ ِ المياه، وذلك باستعمالهِ فيما يأذنُ به النظام، وعدمِ استعمالهِ فيما لا يأذنُ به النظام.

وحذر الخطباء من التحايلِ على عدّاداتِ المياهِ إغلاقاً أو فتحاً أو غيرِ ذلك، مما يمكّن المستفيدَ من استعمالِ الماءِ دونَ وجه حق مستشهدين بقول الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}، كما دعوا الجميع إلى التعاون في ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فيها والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لترشيدها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
“السمك المسكوف” من الماء إلى الشواء.. هذه أشهر أكلات المطبخ العراقي

“السمك المسكوف” من الماء إلى الشواء.. هذه أشهر أكلات المطبخ العراقي

إقامة موكب "طريق الصليب" تحت الماء في مدينة أرجنتينية

إقامة موكب "طريق الصليب" تحت الماء في مدينة أرجنتينية

"رسالة واتساب" تضبط المصلين في خطبة "الماء" بجوامع الأفلاج

"رسالة واتساب" تضبط المصلين في خطبة "الماء" بجوامع الأفلاج

"رسالة واتساب" تضبط المصلين في خطبة "الماء" بجوامع الأفلاج

"رسالة واتساب" تضبط المصلين في خطبة "الماء" بجوامع الأفلاج

شبكة عيون الإخبارية