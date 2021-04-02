أخبار عاجلة

روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا -
مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة -
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية -
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية -
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة -
إيه اللي حصل؟.. انفصال أسما شريف منير و محمود حجازى.. وتعلق: محصلش نصيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حتى اليوم.. أكثر من 207 آلاف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد" بجازان

Print
حتى اليوم.. أكثر من 207 آلاف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد" بجازان حتى اليوم.. أكثر من 207 آلاف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد" بجازان
بلغت المسحات 146668 مسحة

حتى اليوم.. أكثر من 207 آلاف مستفيد من خدمات

بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان منذ بدء العمل بها حتى اليوم 207352 مستفيداً.

ووفقاً لـ "صحة جازان"، فإن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن" بلغ 60684 مستفيداً، وبلغت المسحات بمراكز "تأكد" 146668 مسحة.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".عيادات تطمن جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا

روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

شبكة عيون الإخبارية