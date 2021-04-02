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روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:30 صباحاً
مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:30 صباحاً
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:17 صباحاً
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
إيه اللي حصل؟.. انفصال أسما شريف منير و محمود حجازى.. وتعلق: محصلش نصيب
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
«فيرجين غالاكتيك» تكشف النقاب عن مركبة فضائية حديثة مغطاة بالأسطح العاكسة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 02 أبريل 2021 10:25 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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