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روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:30 صباحاً
مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:30 صباحاً
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:17 صباحاً
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
إيه اللي حصل؟.. انفصال أسما شريف منير و محمود حجازى.. وتعلق: محصلش نصيب
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الرحلة الذهبية.. تفاصيل نقل مومياوات 22 ملكا إلى متحف الحضارة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 02 أبريل 2021 09:08 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
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