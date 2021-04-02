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"بر الشرائع" تطلق مشروعًا لتفطير الصائمين في شهر رمضان

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"بر الشرائع" تطلق مشروعًا لتفطير الصائمين في شهر رمضان "بر الشرائع" تطلق مشروعًا لتفطير الصائمين في شهر رمضان
"فطر صائمًا بمكة" بـ10 ريالات وتستهدف 150 ألف وجبة

أطلقت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة، تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريح رقم (702)، عن إطلاق مشروع "فطر صائماً بمكة"، وذلك من منطلق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: "من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً".

وأوضحت جمعية البر الخيرية بالشرائع أنها جندت لمشروع إفطار صائم 20 موظفاً و100 متطوع ومتطوعة يعملون على تأمين وجبات "ساخنة وجافة" يومياً لتفطير الصائمين.

وحددت جمعية البر بالشرائع منافذ لتوزيع الوجبات لقاصدي المسجد الحرام، وكذلك سيتم توزيع الوجبات لتصل إلى مساكن الأرامل والأيتام بمكة المكرمة.

وأشارت الجمعية بأن قيمة الوجبة الواحدة 10 ريالات، وتستهدف 150 ألف وجبة صائم. كما حددت للمساهمين أسهماً للبذل والعطاء: سهم الفرد 100 ريال، وسهم الوالدين 300 ريال، وسهم العائلة 900 ريال.

اغتنم شرف المكان والزمان
للمساهمة في المشروع: التحويل على الحساب المخصص لمشروع "إفطار صائم" ببنك الراجحي 103608010500078 وللتحويل من بنوك أخرى‏ SA5480000103608010500078 أو عبر المتجر الإلكتروني: ‏https://bit.ly/Eftar1442 وللتواصل مع الجمعية مباشرةً عبر "الواتس أب" ‏http://wa.me/966500844855 .

"فطر صائماً بمكة"
أجر الزمان والمكان جمعية البر الخيرية الشرائع تفطير صائم مكة المكرمة إفطار صائم جمعية البر الخيرية بالشرائع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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