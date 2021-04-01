الآسيوي يختار ياسر الشهراني ورومارينيو.. لجائزة نجم شهر مارس

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التصويت للاعب الأبرز مستمر حتى الثلاثاء 6 أبريل

أختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ياسر الشهراني لاعب الهلال والمنتخب السعودي ضمن قائمة أفضل اللاعبين في منطقة غرب آسيا لشهر مارس الماضي والذين سيتنافسون على جائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير.

ولعب ياسر الشهراني دوراً بارزاً في استعادة فريق الهلال صدارة الدوري السعودي خلال شهر مارس بعد أن سجل هدفاً في مرمى الرائد وصنع هدف الفوز في شباك القادسية، كما سجل هدفاً لمنتخب بلاده في مرمى فلسطين ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

كما وقع اختيار الاتحاد الآسيوي على مهاجم فريق الاتحاد المحترف رومارينيو الذي قدم مستويات متميزة مع فريقه خلال شهر مارس حيث ساهم بقيادة الاتحاد لاحتلال المركز الثالث على سلم الترتيب العام بعد العديد من النتائج اللافتة، وأصبح على بعد (6) نقاط فقط من المتصدر فريق الهلال، وسجل رومارينيو دا سليفا (4) أهداف احتل بها المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد (15) هدفاً.

وتم اختيار جائزة أفضل لاعب للشهر كل من رومارينيو دا سيلفا (الاتحاد السعودي)، ياسر الشهراني (الهلال السعودي)، علي مبخوت (الجزيرة الإماراتي)، لابا كودجو (العين الإماراتي)، حسن الهيدوس (السد القطري)، مهدي عبد الجبار (المنامة البحريني)، محمد عبدالزهرة (النجف العراقي)، محمد الواكد (الجيش السوري)، تامر صيام (شباب الخليل الفلسطيني)، عدي الدباغ (العربي الكويتي)، مصطفى أبو مسامح (الجليل الأردني).

وفتح الاتحاد القاري باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

ويمكن المشاركة في التصويت لاختيار اللاعب الأبرز، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الثلاثاء 6 أبريل.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم