أخبار عاجلة

تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية -
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية -
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة -
إيه اللي حصل؟.. انفصال أسما شريف منير و محمود حجازى.. وتعلق: محصلش نصيب -
زملائه في العمل تآمروا علي امه مريضة الزهايمر .. وكانت النهاية مفاجأة???????? -
الرئيس السيسي يوجه بزيادة منافذ توزيع السلع بمعارض أهلا رمضان لـ2100 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إطلاق 33 برنامجًا تدريبيًا لتأهيل 900 معلم ومعلمة بمدارس الطائف

Print
إطلاق 33 برنامجًا تدريبيًا لتأهيل 900 معلم ومعلمة بمدارس الطائف إطلاق 33 برنامجًا تدريبيًا لتأهيل 900 معلم ومعلمة بمدارس الطائف
للمشاركة في مسابقة "مدرستي تُبرمج" على مستوى إدارات التعليم

إطلاق 33 برنامجًا تدريبيًا لتأهيل 900 معلم ومعلمة بمدارس الطائف

انطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف البرامج التدريبية عن ساعة برمجة ضمن مسابقة "مدرستي تبرمج" والتي أطلقتها أخيرًا وزارة التعليم على مستوى إدارات التعليم.

وفي التفاصيل ، تتضمن الخطة التي أعدتها إدارتا التدريب والابتعاث للبنين والبنات وانطلقت باعتماد وإشراف من المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي، 33 برنامجًا تدريبيًا تستهدف جميعها المعلمين والمعلمات في مكاتب التعليم الداخلية والخارجية لتأهيلهم للإسهام في نقل الخبرات المكتسبة في تدريب المعلمين والمعلمات على المهارات اللازمة للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج في مرحلتيها الأولى والثانية.


وفي هذا الصدد، شدد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي على أهمية المشاركة في مسابقة "مدرستي تبرمج" لتعزيز ثقافة البرمجة وتوظيفها في تحسين أداء الطلاب في التعليم العام وتنمية مهارات تفكيرهم بأساليب أكثر تشويقًا وارتباطًا بالحياة اليومية وتأهيلهم للمسابقات العالمية.

وقال إنه يعمل على تنفيذ البرامج التدريبية 13 مدربًا ومدربة مركزية معتمدة بتعليم الطائف تم تأهيلهم وإعدادهم لتدريب ما يقارب 900 معلم ومعلمة كمدربين مقيمين بالمدارس والذين بدورهم سينقلون الخبرات إلى زملائهم المعلمين والمعلمات بالمدارس. مشيرًا إلى دور قائد المدرسة الفاعل في إعداد خططهم التدريبية بما ينسجم مع سير العملية التعليمية على أن تستهدف جميع المعلمين والمعلمات وتكون خلال فترة اليوم الدراسي وذلك عبر القاعات الافتراضية.

ونوه "الخديدي" بتكامل الجهود وتضافرها بين الإدارات المعنية ومكاتب التعليم والمدارس وعملها كفريق واحد لتحقيق الأهداف التي رسمتها وزارة التعليم لهذه المسابقة. والأثر الإيجابي الذي ستحققه مسابقة"مدرستي تبرمج" في صدارة المملكة عالميًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان

السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان

شبكة عيون الإخبارية