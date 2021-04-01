"مكان المستثمر" تعلن نجاح مزادها الثالث

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أقيم في فندق "برج رافال ماريوت" بالرياض

أعلنت مكان المستثمر نجاح مزادها الثالث الذي أقيم في فندق برج رافال ماريوت بمدينة الرياض تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية، وضم أرض العيينة بمساحة 285.372 في العينية، وأربع عمائر تجارية بمساحة 13.350، وأرضاً أخرى بمساحة 9.600 في حي الرمال.

وشهد المزاد إقبالاً كثيفاً كما تميزت الأجواء بالتنافسية العالية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة.

وتُعدّ "مكان المستثمر" شركة رائدة في مجال التسويق والتطوير العقاري في السعودية، وتمتلك مشاريع ريادية عدة في المجالات السكنية والتجارية والفندقية.