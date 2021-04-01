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"تطوير مكة": إنجاز 43% من أعمال البنية التحتية لمشروع النقل العام للحافلات

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تشمل محطات التوقف وتنفيذ الجسور ومعابر المشاة

كشفت هيئة تطوير مكة المكرمة عن إنجاز 43% من أعمال تنفيذ البنية التحتية لمشروع النقل العام للحافلات بمكة المكرمة‬، وتشمل محطات التوقف وتنفيد الجسور ومعابر المشاة والمحطات المركزية.

وأوضحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أنها بدأت المرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة بإجمالي 400 حافلة.

وشكرت سكان العاصمة المقدسة وزوارها على التعاون والمساندة لسرعة إنجاز المشروع، مثمنة تفهم الجميع لما ستكون عليه الأوضاع في مواقع العمل وما تتطلبه من تعديلات وتغييرات لبعض الشوارع واتجاهاتها وتأثيرها المؤقت على الحركة المرورية بها.

ومن منطلق حرصها على عدم تعطيل مصالح السكان، خاصة بالقرب من موقع العمل، ناشدت "الهيئة" الجميع معاونة القائمين على تنفيذ المشروع وتسهيل مهمتهم لإنجازه في الفترة الزمنية المحددة، لتحقيق نقلة نوعية على مستوى جودة خدمات النقل العام بالعاصمة المقدسة، وتسهيل حركة وتنقلات سكان المدينة وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.

هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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