أخبار عاجلة

امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية -
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية -
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة -
إيه اللي حصل؟.. انفصال أسما شريف منير و محمود حجازى.. وتعلق: محصلش نصيب -
زملائه في العمل تآمروا علي امه مريضة الزهايمر .. وكانت النهاية مفاجأة???????? -
الرئيس السيسي يوجه بزيادة منافذ توزيع السلع بمعارض أهلا رمضان لـ2100 -
5 مميزات خفية داخل فيسبوك قد لا تعرفها.. الميزة الرابعة مهمة جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة شقراء تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

Print
جامعة شقراء تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني جامعة شقراء تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

جامعة شقراء تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة شقراء، اليوم الخميس الموافق 19 / 8 / 1442هـ، عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ، وذلك وفقًا للقرار السامي الكريم بتقديم الاختبارات النهائية، حيث تبدأ الاختبارات يوم الأحد الموافق 29 / 8 / 1442هـ، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 22 / 9 / 1442هـ.

وتُعقد كل الاختبارات للمقررات النظرية عن بُعد بجميع الكليات، على أن تحدد كلية الهندسة والكليات الصحية والسنة التحضيرية المقررات التي ستكون اختباراتها حضورية، مع التشديد على جميع الكليات بالعمل بالدليل الاسترشادي لوزارة الصحة واتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلَّغة من وزارة الصحة والتشديد على جميع الطلبة والمنسوبين بتحميل تطبيقي توكلنا وتباعد.

وتم التنبيه على الطلاب والطالبات بضرورة المتابعة مع الكليات لمعرفة فترات وجداول الاختبارات بكلياتهم، والاطلاع أولاً بأول على كل المستجدات، مع التمنيات بالنجاح والتوفيق لطلاب وطالبات الجامعة في كل الكليات.جامعة شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان

السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان

شبكة عيون الإخبارية