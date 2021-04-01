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محافظ القريات يزور رجل الأمن "الشمري" بعد إصابته "بمهمة عمل"

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تعرض لحادث مروري ويرقد بمستشفى القريات

محافظ القريات يزور رجل الأمن

قام محافظ القريات "عبدالله بن صالح الجاسر" بعد ظهر اليوم الخميس يرافقه مدير شرطة محافظة القريات العقيد "ناصر عبدالله الشراري"، بزيارة لرجل الأمن "عبداللطيف سعود الشمري"، أحد أفراد شرطة محافظة القريات والذي يرقد على السرير الأبيض بعد تعرضه لحادث مروري أثناء قيامه بمهمة عمل .

وتفصيلاً، اطمأن "الجاسر" على صحة رجل الأمن "الشمري" وعلى عملية علاجه بالمستشفى، ونقل تحيات ودعوات أمير منطقة الجوف له بالشفاء العاجل.

محافظ القريات يزور رجل الأمن

القريات محافظ القريات رجل أمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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