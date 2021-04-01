"صحة بيشة" تغلق تحفظاً منشآت طبية عامة وخاصة

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بعد رصد مخالفات جسيمة تمس سلامة المواطنين والمقيمين

أغلقت "صحة بيشة" عبر فريق الالتزام مجمعين طبيين في القطاع العام، ومجمعين طبيين في القطاع الخاص، إغلاقاً تحفظياً بناءً على مخالفات جسيمة تمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت "صحة بيشة" أن الإغلاق يأتي بسبب عدد من المخالفات، منها مخالفة وسائل السلامة بالمنشأة التي يعاقب عليها النظام المادة 21 بالإغلاق، بالإضافة إلى عمل بعض الأطباء والطبيبات والممارسين الصحيين بدون تراخيص مزاولة المهنة، وكذلك قصور في التطبيق التام لنظام مكافحة العدوى والتعقيم والنظام الآمن للتخلص من النفايات الطبية.

وأهابت الشؤون الصحية ببيشة بالمنشآت الصحية، التقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمات التابعة لها، وعدم التهاون في اتخاذ أي إجراءات قد تمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.