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"التعاونية للبصريات" تضع خطة الاستثمار في اجتماعها الرابع

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بحضور جميع أعضائها

عقد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبصريات، الاجتماع الرابع في مقر الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم رئيس مجلس الإدارة بالرياض، بحضور جميع أعضائها.

وذلك لمناقشة آلية العمل ووضع خطة الاستثمار؛ لبناء استثمار مثالي ورائع يحقق عوائد مالية للمستثمرين والمؤسسين للجمعية، ويساهم بشكلٍ كبيرٍ وفعَّال في خدمة المجتمع، وتجهيز الموقع والمطبوعات الرسمية، والعمل على وضع دراسة جدوى للمشروع الاستثماري.

من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية علي عبدالعزيز الهريش، إلى تعاون الجميع الذى ينمُّ عن حبهم للعمل النابع من واجبهم الديني، مؤكدًا أنه فخورٌ بجميع منسوبي ومنسوبات الجمعية؛ حيث إنَّ هذا العمل والجهد المتميز ينعكس بالإيجاب على شخصية الناس، ويحقق آمالهم وتطلعاتهم ورغباتهم، والمحافظة على صحة وسلامة العين.

وأوضح "الهريش" أن الجمعية تتطلع إلى تقديم الكثير من المشاريع المهمة والأنشطة التي تخدم البصريات في المملكة، بدعم ومؤازرة الموسرين، والجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين في قطاع البصريات، ثم سعياً لتطوير وتميز العمل في مجال البصريات في شتى المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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