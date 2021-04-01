"مركز العنود" يعقد ورشة عمل "الحلول المبتكرة للأوقاف المتعثرة"

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ناقشت المقترحات والآفاق المستقبلية والتطويرية

عقد مركز الأميرة العنود للأوقاف، أمس الأربعاء، ورشة عمل حوارية بعنوان "الحلول المبتكرة للأوقاف المتعثرة"، في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بمدينة الرياض.

تضمنت محاور الورشة: صور وأشكال التعثر في الأوقاف العقارية والزراعية، والحلول المبتكرة لتعثر الأوقاف.

كما ناقشت الحلول العملية والإدارية والمالية، واستعرضت تجارب عملية لمعالجة تعثر الأوقاف، وتطرح المقترحات والآفاق المستقبلية والتطويرية.

وتأتي هذه الورشة في إطار مبادرات مركز الأميرة العنود للأوقاف، ضمن برنامج حوار الأوقاف، الذي يهدف إلى إقامة ورش العمل واللقاءات المعرفية المتخصصة التي تجمع الخبراء في مختلف التخصصات، لمناقشة قضايا الأوقاف وأولياتها ومنتجاتها والتحديات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة.