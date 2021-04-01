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جامعة "سطام" تنضم إلى لشبكة الوطنية للملكية الفكرية

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للاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية

جامعة

وقعت جامعة الأمير سطام بالخرج، والهيئة للملكية الفكرية، اليوم الخميس، في محافظة الخرج، اتفاقية تعاون بشأن انضمام الجامعة للشبكة الوطنية للملكية الفكرية.

وقع الاتفاقية ممثلًا عن الجامعة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم.

وتهدف الاتفاقية إلى انضمام جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، وتمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، إضافة لتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، إضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام ومعلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.

وتسعى الاتفاقية إلى تحديد إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية، لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية والمعلوماتية من خلال إنشاء وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في الجهات المستضيفة.

كما تحدد هذه الاتفاقية خدمات ومهام شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية وتكوينها وتنظيمها والشروط التي تحكم تنفيذها وإدارتها.

جامعة

جامعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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