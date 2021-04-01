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افتتاح فعالية الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان

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بمستشفى الثغر بجدة

افتتاح فعالية الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان

افتتح مدير مستشفى الثغر العام بجدة تركي العتيبي، فعالية الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان بمركز الأسنان التخصصي بمستشفى الثغر.

وشملت الفعالية: لوحات إرشادية وصورًا توعوية وعيادة لتطبيقات الوقاية من أمراض الفم والأسنان، وعلى عرض مواد توعوية على شاشتين داخل الفعالية.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير مستشفى الثغر للخدمات الطبية، ومساعد مدير مستشفى الثغر للشؤون الهندسية، والمساعد لشؤون المراكز ورئيس مركز الأسنان التخصصي.

وقدم مدير مستشفى الثغر شكره للأطباء والأخصائيين القائمين على هذه الفعالية، يتقدمهم مشرفة الفعالية أخصائية صحة الفم مرام باتياه .

افتتاح فعالية الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان

افتتاح فعالية الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان

افتتاح فعالية الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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