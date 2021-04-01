أخبار عاجلة

البث المباشر لقناة RT Arabic -
جولة الكاظمي الخليجية.. عودة للمحيط العربي -
رسالة الأمير حمزة للملك.. الأزمة انتهت؟ -
أردوغان: بيان الضباط مرآة لانقلابات سابقة ونتعهد بمحاسبتهم بالتعاون مع أطياف الشعب -
التلفزيون الأردني ينشر لقطات تظهر مناورات عسكرية غرب البلاد -
الكرملين: نحرك قواتنا العسكرية داخل أراضينا ولا نشكل تهديدا لأوكرانيا -
هل يلمح بيان ضباط أتراك سابقين لانقلاب؟ -
وزير الخارجية الروسي لافروف يصل الهند مع زيارة رسمية -
نتنياهو.. محاكمة بالفساد وشكوك حول التكليف -
شاهد.. شاحنة تغرق في المياه المتجمدة أثناء سيرها على طريق جليدي على سطح بحيرة البايكال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة "سطام" تنضم إلى لشبكة الوطنية للملكية الفكرية

Print
للاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية

جامعة

وقعت جامعة الأمير سطام بالخرج، والهيئة للملكية الفكرية، اليوم الخميس، في محافظة الخرج، اتفاقية تعاون بشأن انضمام الجامعة للشبكة الوطنية للملكية الفكرية.

وقع الاتفاقية ممثلًا عن الجامعة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم.

وتهدف الاتفاقية إلى انضمام جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، وتمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، إضافة لتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال، إضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام ومعلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.

وتسعى الاتفاقية إلى تحديد إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية، لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية والمعلوماتية من خلال إنشاء وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في الجهات المستضيفة.

كما تحدد هذه الاتفاقية خدمات ومهام شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية وتكوينها وتنظيمها والشروط التي تحكم تنفيذها وإدارتها.

جامعة

جامعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

شبكة عيون الإخبارية