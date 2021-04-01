"الطاقة الذرية": إيران رفعت قدرات التخصيب في انتهاك جديد للاتفاق النووي

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ضخت يورانيوم في 696 جهاز طرد مركزي

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الخميس)، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي.آر-2إم" في منشأة تحت الأرض في نطنز في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

وأفادت الوكالة في تقرير نقلته "رويترز"، أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي، في 696 جهاز طرد مركزي "آي.آر-2إم"، ركبتها في 4 مجموعات، وفي 174 جهازا "آي.آر-4" ركبتها في مجموعة واحدة، بمحطة تخصيب الوقود، في نطنز .

وسادس فلوريد اليورانيوم، هو الصورة التي يتم بها تغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب.