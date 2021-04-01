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ميناء جدة يحصد جائزة منصة سلاسل الإمداد للشرق الأوسط 2021

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ميناء جدة يحصد جائزة منصة سلاسل الإمداد للشرق الأوسط 2021 ميناء جدة يحصد جائزة منصة سلاسل الإمداد للشرق الأوسط 2021
خلال حفل أقيم في دبي لتكريم الشركات اللوجستية الإقليمية المتميزة

ميناء جدة يحصد جائزة منصة سلاسل الإمداد للشرق الأوسط 2021

حصل ميناء جدة الإسلامي على جائزة "منصة سلاسل الإمداد للشرق الأوسط 2021" التي تعد ضمن سلسلة جوائز التوريد والنقل السنوية المنظمة من قبل شركة ITP العالمية، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة دبي لتكريم الشركات اللوجستية الإقليمية المتميزة.

ويأتي فوز ميناء جدة الإسلامي لهذه الجائزة نظير قدرتها على تقديم حلول لوجستية رائدة مثل إطلاق ممرات عبور تربط بين مشروع "LogiPoint" في منطقة الإيداع وإعادة التصدير بالميناء ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخرى تربطها بالمطارات ، بهدف تسهيل عبور الشحنات البحرية والبرية والجوية من خلال وسائط متعددة وربطها بجميع المنافذ.

وعلاوة على ذلك؛ فقد تم إنشاء أول قرية في منطقة الإيداع لخدمة مناولة الطرود السريعة والتجارة الإلكترونية في ميناء جدة الإسلامي، مما يسهم في أن تكون محوراً أساسياً لسلسلة التوريد المفضل في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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