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البنك المركزي يحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال رمضان والأعياد

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البنك المركزي يحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال رمضان والأعياد البنك المركزي يحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال رمضان والأعياد
ستكون خلال الشهر الكريم من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 مساءً للبنوك

البنك المركزي يحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال رمضان والأعياد

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الخميس، أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى.

وأوضح البنك أن أوقات العمل اليومية في رمضان ستكون من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 مساء للبنوك، ومن 9:30 صباحاً وحتى 5:30 مساءً لمراكز التحويل المالية.

وأكد أن إجازة عيد الفطر ستبدأ نهاية دوام عمل يوم الاثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين 17 مايو الموافق 5 شوال.

وقال البنك المركزي: تبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام عمل يوم الخميس 15 يوليو الموافق 5 ذي الحجة، على أن يستأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو الموافق 15 ذي الحجة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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