أخبار عاجلة

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا -
السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين -
أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا -
السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان -
عداد كورونا عالميًّا.. الإصابات تتجاوز 131.57 مليونًا -
نيوزيلندا تسمح بالسفر مع أستراليا دون حجر صحي بدءاً من 19 إبريل الجاري -
أمطار بـ 4 مناطق.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة -
برنامجان من "نيوم" لتطوير المهارات للحصول على فرص عمل أفضل -
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 128 قتيلاً -
النفط مقابل الخدمات الطبية.. اتفاق جديد بين العراق ولبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بطريرك لبنان يتهم "حزب الله" بإبقاء البلاد في حالة حرب

Print
بطريرك لبنان يتهم "حزب الله" بإبقاء البلاد في حالة حرب بطريرك لبنان يتهم "حزب الله" بإبقاء البلاد في حالة حرب
انتقد تورطه في سوريا والعراق واليمن

بطريرك لبنان يتهم

اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، مليشيا حزب الله، بإبقاء لبنان في حالة حرب، واحتكار قرار الحرب والسلام في البلاد، بحسب ما أوردت "الحرة"، اليوم (الخميس).

وخاطب "الراعي" "حزب الله" في مقطع مقتطع من مكالمة على تطبيق "زووم" مع لبنانيين في المهجر، قائلاً : "لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟".

وأضاف: "هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً بأنّ الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة".

وتابع "الراعي" بالقول: "ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك".

وبين البطريرك الماروني أن مؤيدين لـ"حزب الله" أصبحوا ضد استمرار احتكاره للسلاح، ولم يعودوا يتحملون الجوع والعوز.

واختتم "الراعي" خطابه إلى "حزب الله" بالقول: "لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. انجراف عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ في غانا

بالفيديو.. انجراف عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ في غانا

بالفيديو.. انجراف عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ في غانا

بالفيديو.. انجراف عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ في غانا

بالفيديو تركي يطعن زوجته عدة طعنات في شارع عام بإسطنبول

بالفيديو تركي يطعن زوجته عدة طعنات في شارع عام بإسطنبول

بالفيديو تركي يطعن زوجته عدة طعنات في شارع عام بإسطنبول

بالفيديو تركي يطعن زوجته عدة طعنات في شارع عام بإسطنبول

شبكة عيون الإخبارية