أم القرى تدشّن مركز التدريب الطلابيِّ لطلبة المنح

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تشجيعًا لهم في تكوين شخصياتهم العلمية والتربوية

دشَّن وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية د. عامر بن عوض الزائدي مركز الشيخ عبدالله الراجحي، للتدريب الطلابيِّ بالصندوق الخيري لدعم برامج المنح بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله بن عبد العزيز الراجحي الخيرية وليد العمران، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الخيري لطلبة المنح للناطقين بغيرها.

وقال "الزائدي": افتتاح هذا المركز يأتي تبعا لعناية جامعة أم القرى بأبنائها من طلاب المنح، وتشجيعا لهم في تكوين شخصياتهم العلمية والتربوية تحت مظلة الصندوق الخيري الذي أخذ على عاتقه استثمار الطاقات والعقول في مثل هذه المشاريع النوعية والشراكات الاستراتيجية التي تسندها إدارة الجامعة وتدعمها حتى تؤتي ثمارها.

من جهته؛ أبدى المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية أ. وليد العمران عظيم اغتباطه بمثل هذه الشراكات المتميزة، وأن المؤسسة الخيرية ترحب بمثل هذه المبادرات والبرامج النوعية التي تستهدف طلاب المنح؛ رعايةً وعنايةً وتأهيلًا لهم.

وأكَّد عميد معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها د. حسن بخاري، أن الهدف من المركز يأتي امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي يعقدها الصندوق الخيري لدعم برامج المنح في الجامعة مع المؤسسات المانحة التي تهدف إلى تطوير وتأهيل قدرات طلاب المنح الدراسية؛ لتحقيق الرسالة المنشودة منهم بعد تخرجهم والعودة إلى بلدانهم؛ وفقاً لما نصَّت عليه ضوابط قبول طلاب المنح غير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي.

وقال "بخاري": المركز يشتمل على قاعة تدريب تتسع لستين متدربًا وقاعتي تدريب تتسع لخمسة وعشرين متدربًا ، إضافة إلى الخدمات المساندة.

وأشار إلى أنه تم تجهيزه بأحدث الوسائل والأدوات التعليمية، بما يحقِّق بيئة تدريبيةً احترافيةً تساعد على تقديم برامج الدورات التدريبية والمهارية التي ينفذها الصندوق الخيري على مدار العام لطلاب المنح الدراسية بالجامعة.