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لجنة الشؤون الإسلامية في الشورى تناقش تقارير الأداء السنوية

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لجنة الشؤون الإسلامية في الشورى تناقش تقارير الأداء السنوية لجنة الشؤون الإسلامية في الشورى تناقش تقارير الأداء السنوية
ثمّنت ما تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

لجنة الشؤون الإسلامية في الشورى تناقش تقارير الأداء السنوية

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى اجتماعًا لها، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات المحالة إليها من المجلس.


وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/ 1442هـ، وما ورد فيه من مؤشرات أداء الوزارة خلال عام التقرير، وأهم المنجزات المتحققة، ودعم الوزارة وتمكينها للمساهمة في قيامها بتحقيق أهدافها، ورفع جودة الأداء المقدم.

وبحثت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441/ 1442هـ، واستعراض ما تضمنه التقرير حول أداء الرئاسة خلال فترة التقرير، وثمنت اللجنة ما تقوم به الرئاسة من جهود في المجالات البحثية والعلمية لاسيما فيما يتعلق بالفتاوى، وبحث أعضاء اللجنة آلية دعم الرئاسة وتمكينها للمساهمة بتحقيق أهدافها.

ودرست التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وأبرز ما تضمنه حول أدائها خلال عام التقرير، حيث سترفع اللجنة ما لديها من تقارير عقب انتهائها من دراستها للعرض أمام المجلس متضمناً توصياتها لمناقشتها تحت القبة في جلسات قادمة.

يذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة التي تختص بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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