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مطار الملك خالد يقدم خدمة خاصة لمليون سعودي.. تعرف عليها

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مطار الملك خالد يقدم خدمة خاصة لمليون سعودي.. تعرف عليها مطار الملك خالد يقدم خدمة خاصة لمليون سعودي.. تعرف عليها
الأول على مستوى العالم

مطار الملك خالد يقدم خدمة خاصة لمليون سعودي.. تعرف عليها

ظهر الموقع الإلكتروني لمطار الملك خالد الدولي بتقنية جديدة تخدم ما يقارب مليون سعودي من ضعاف السمع والصم؛ حيث ظهرت لأول مرة لغة الإشارة لخدمة ذوي الإعاقة السمعية والصم؛ ليكون بذلك أول مطار على مستوى العالم يطبق تقنيات لغة الإشارة على موقعه الإلكتروني.

ولغرض تقديم تقنيات لغة الإشارة على موقعها؛ تعاونت شركة مطارات الرياض مع فريق عمل من الصم والسامعين، شركة مايند روكتس الحائزة على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية، في ابتكاراتها المتخصصة بالتقنيات المساندة للصم.

وأكد محمود الدراوشة الرئيس التنفيذي للشركة، أن التقديرات الرسمية لعدد الصم وضعاف السمع في ما بين 800 ألف ومليون شخص، وفي الوطن العربي 13 مليون شخص، بالإضافة إلى 460 مليون شخص حول العالم.

وتابع أن هذه الخدمة لمساعدة الصم وضعاف السمع حول العالم، الذين يعانون بصمت في فهم المعلومات والوصول للخدمات على المواقع الإلكترونية كغيرهم من أبناء المجتمع؛ وذلك لأن أكثر من 80% منهم يستخدمون لغتهم الأم وهي لغة الإشارة للتواصل بدلًا من اللغة المكتوبة التي لا يجيدها الغالبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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