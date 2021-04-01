أخبار عاجلة

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا -
السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين -
أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا -
السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان -
عداد كورونا عالميًّا.. الإصابات تتجاوز 131.57 مليونًا -
نيوزيلندا تسمح بالسفر مع أستراليا دون حجر صحي بدءاً من 19 إبريل الجاري -
أمطار بـ 4 مناطق.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة -
برنامجان من "نيوم" لتطوير المهارات للحصول على فرص عمل أفضل -
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 128 قتيلاً -
النفط مقابل الخدمات الطبية.. اتفاق جديد بين العراق ولبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالشراكة مع القطاع الصحي.. "تعليم ينبع" يدشن حملة لتحصين منسوبيه ضد كورونا

Print
تستهدف أكثر من 670 شخصاً وتم تقديم اللقاح لمنسوباتها بمبنى الشؤون النسائية

بالشراكة مع القطاع الصحي..

دشّنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع صباح اليوم الخميس، بالتعاون مع القطاع الصحي بينبع، انطلاق مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي الإدارة بمسرح التعليم والتي تستهدف أكثر من 670 مستهدفاً، فيما تم تقديم اللقاح لمنسوبات الإدارة بمبنى الشؤون النسائية بحي البندر بحضور مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي ومدير مركز تطمن عطاالله بن عواد المحياوي وعدد من القيادات التربوية.

وأكد "المحياوي" أن وزارة الصحة تحرص على تكامل الجهود الوطنية للحد من تداعيات ودورها في خدمة المجتمع ومسؤوليتها لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس، مؤكداً أن المملكة ممثلة في وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا كان لها دور واضح -بفضل الله- في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جانبها، أوضحت مساعدة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع عبير الشريف أن هذه المبادرة جاءت حرصاً من إدارة التعليم والقطاع الصحي بينبع على صحة وسلامة وحماية جميع منسوبيها من الإصابة بفيروس كورونا مشيرةً إلى أن حملة التطعيم تمت وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأبانت "الشريف" أن إدارة التعليم قامت بالعديد من الحملات التثقيفية والتوعوية للحث على التسجيل وأخذ اللقاح، والتعريف بالدور الفاعل له في الحماية والمحافظة على صحة الفرد والمجتمع.

بالشراكة مع القطاع الصحي..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

"الصحة": عدد جرعات لقاح فيروس كورونا يتخطى حاجز 5 ملايين

"الصحة": عدد جرعات لقاح فيروس كورونا يتخطى حاجز 5 ملايين

رئيس جامعة الباحة يدشن مركز التحصين ضد فيروس كورونا بالمدينة الجامعية

رئيس جامعة الباحة يدشن مركز التحصين ضد فيروس كورونا بالمدينة الجامعية

شبكة عيون الإخبارية