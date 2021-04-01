بالشراكة مع القطاع الصحي.. "تعليم ينبع" يدشن حملة لتحصين منسوبيه ضد كورونا

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تستهدف أكثر من 670 شخصاً وتم تقديم اللقاح لمنسوباتها بمبنى الشؤون النسائية

دشّنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع صباح اليوم الخميس، بالتعاون مع القطاع الصحي بينبع، انطلاق مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي الإدارة بمسرح التعليم والتي تستهدف أكثر من 670 مستهدفاً، فيما تم تقديم اللقاح لمنسوبات الإدارة بمبنى الشؤون النسائية بحي البندر بحضور مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي ومدير مركز تطمن عطاالله بن عواد المحياوي وعدد من القيادات التربوية.

وأكد "المحياوي" أن وزارة الصحة تحرص على تكامل الجهود الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا ودورها في خدمة المجتمع ومسؤوليتها لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس، مؤكداً أن المملكة ممثلة في وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا كان لها دور واضح -بفضل الله- في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جانبها، أوضحت مساعدة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع عبير الشريف أن هذه المبادرة جاءت حرصاً من إدارة التعليم والقطاع الصحي بينبع على صحة وسلامة وحماية جميع منسوبيها من الإصابة بفيروس كورونا مشيرةً إلى أن حملة التطعيم تمت وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأبانت "الشريف" أن إدارة التعليم قامت بالعديد من الحملات التثقيفية والتوعوية للحث على التسجيل وأخذ اللقاح، والتعريف بالدور الفاعل له في الحماية والمحافظة على صحة الفرد والمجتمع.