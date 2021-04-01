سهم "الجوف" يقفز لأعلى مستوياته في 15 عاماً ويتصدر السيولة

★ ★ ★ ★ ★

مباشر- بدو الراعي: تصدر سهم "الجوف الزراعية" الارتفاعات بسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس، ليلامس أعلى مستوياته السعرية في أكثر من 15 عاماً ،كما حل في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث السيولة.

وبحلول الساعة 1:10 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً بنحو 6.84% إلى مستوى 87.50 ريال وهو أعلى مستوى للسهم منذ فبراير/ شباط 2006 بقيمة تداول بلغت بنحو 558.269 مليون ريال من خلال 14.073 ألف صفقة، بعد التداول على 6.484 مليون سهم.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعاً بنحو 0.16% ليتجاوز مستويات الـ 9924 نقطة ليضيف الى قيمته 16.15 نقطة من خلال تداولات بنحو 218.955 مليون سهم وبسيولة تجاوزت 7 مليارات ريال موزعين على أكثر من 288 ألف صفقة.

ترشيحات:

الجوف الزراعية تتحول للربحية خلال عام 2020 بـ21.35 مليون ريال

"الجوف": بدء إنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس المقلية بالربع الأول 2021