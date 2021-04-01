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دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:58 صباحاً
السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:58 صباحاً
أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:58 صباحاً
السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:58 صباحاً
عداد كورونا عالميًّا.. الإصابات تتجاوز 131.57 مليونًا
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:58 صباحاً
نيوزيلندا تسمح بالسفر مع أستراليا دون حجر صحي بدءاً من 19 إبريل الجاري
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:58 صباحاً
أمطار بـ 4 مناطق.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:58 صباحاً
برنامجان من "نيوم" لتطوير المهارات للحصول على فرص عمل أفضل
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:58 صباحاً
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 128 قتيلاً
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:58 صباحاً
النفط مقابل الخدمات الطبية.. اتفاق جديد بين العراق ولبنان
-
الثلاثاء 06 أبريل 2021 08:44 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
مصر تعاقدت لتوريد 40 مليون جرعة من لقاح كورونا
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 01 أبريل 2021 12:56 مساءً
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