أخبار عاجلة

النفط مقابل الخدمات الطبية.. اتفاق جديد بين العراق ولبنان -
السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان -
عداد كورونا عالميًّا.. الإصابات تتجاوز 131.57 مليونًا -
نيوزيلندا تسمح بالسفر مع أستراليا دون حجر صحي بدءاً من 19 إبريل الجاري -
أمطار بـ 4 مناطق.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة -
برنامجان من "نيوم" لتطوير المهارات للحصول على فرص عمل أفضل -
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 128 قتيلاً -
شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً -
كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر -
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

مغني المترو.. أحمد ٣ سنين بيغني ليطرب المصريين في الأنفاق

Print
مواضيع متعلقة
هل تصل الحرارة ل ٤٠ درجة خلال الأيام المقبلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة

هل تصل الحرارة ل ٤٠ درجة خلال الأيام المقبلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة

أسعار الخضراوات فى سوق الجملة قبل أسبوع من شهر رمضان

أسعار الخضراوات فى سوق الجملة قبل أسبوع من شهر رمضان

هذه الدولة فقدت السيطرة على كورونا ????..التعليم ترد على أسئلة الطلاب عن الامتحانات

هذه الدولة فقدت السيطرة على كورونا ????..التعليم ترد على أسئلة الطلاب عن الامتحانات

بلد المليون نخلة.. مطروح تستعد لشهر الصوم بـ 300 نوع من البلح فى واحة سيوة

بلد المليون نخلة.. مطروح تستعد لشهر الصوم بـ 300 نوع من البلح فى واحة سيوة

شبكة عيون الإخبارية