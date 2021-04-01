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الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر نشرتها للربع الرابع من 2020

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الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر نشرتها للربع الرابع من 2020 الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر نشرتها للربع الرابع من 2020
ضمن جهودها في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والقطاع الخاص

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر نشرتها للربع الرابع من 2020

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النشرة الربعية للأمن السيبراني، للربع الرابع من العام 2020، ضمن جهودها في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع والقطاع الخاص والجهات الوطنية؛ التي تهتم بتحليل أبرز الأحداث المتعلقة بمجال الأمن السيبراني على الصعيدين المحلي والدولي.
وسلّطت النشرة الربعية للأمن السيبراني الضوء على أبرز جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تعزيز الصمود السيبراني خلال سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وأبرز التحديات في إدارة المخاطر السيبرانية الناجمة عن الأطراف الخارجية، كما قدمت النشرة لمحة عن أبرز الإحصاءات والتوقعات حول صناعة الأمن السيبراني على المدى المتوسط، بالإضافة إلى أبرز التهديدات السيبرانية التي واجهتها المملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

واستعرضت النشرة أبرز العناوين الرئيسة المتعلقة بالأمن السيبراني من مختلف أنحاء العالم، وأهم الأحداث السيبرانية للهجمات السيبرانية على شركات القطاع الخاص في مختلف دول العالم.
وركزت النشرة على دراسة جديدة حول الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 على مستوى الأمن السيبراني، كما سلطت النشرة الضوء على الابتكارات السيبرانية، وأبرز الحلول المبتكرة لتحديات الأمن السيبراني المستفيدة من برامج مسرّعات الأعمال.
وللاطلاع على النشرة الربعية للأمن السيبراني يمكن زيارة الرابط التالي: https://nca.gov.sa/files/qb2020q4_ar.pdf

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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