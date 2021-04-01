أخبار عاجلة

أمطار بـ 4 مناطق.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة -
برنامجان من "نيوم" لتطوير المهارات للحصول على فرص عمل أفضل -
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 128 قتيلاً -
شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً -
كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر -
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس -
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر -
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر" -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هذا المكمل الغذائي أثبت فعاليته في علاج التهاب المفاصل

Print
هذا المكمل الغذائي أثبت فعاليته في علاج التهاب المفاصل هذا المكمل الغذائي أثبت فعاليته في علاج التهاب المفاصل
يقلل الألم والتصلب المرتبط بالالتهاب الروماتويدي

هذا المكمل الغذائي أثبت فعاليته في علاج التهاب المفاصل

للمساعدة في تخفيف الأعراض المؤلمة التي تسببها حالات التهاب المفاصل التي تجعل العضلات تشعر بالثبات والألم، ويمكن أن تؤثر سلبًا على حياة المرء؛ يشيد الخبراء بمكمل واحد على وجه الخصوص يقال إنه يساعد في تقليل كمية الالتهاب في الجسم وهو الكركمين.

ويُعرف الكركمين بأنه المادة الكيميائية الحيوية الرئيسية في الكركم. ويحتوي الكركم على العديد من الفوائد الصحية المثبتة علميًّا بما في ذلك القدرة على منع بعض الأمراض، وهو مضاد قوي للالتهابات ومضاد للأكسدة ويساعد في تحسين أعراض التهاب المفاصل.

ويدّعي الخبراء أن الكركمين يقلل الألم والالتهاب والتصلب المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي وفق " اليوم".

ويُنصح بتناول 500 ملغ مرتين يوميًّا أو يمكن تناوله كشاي عن طريق غلي كوبين من مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركمين ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. واتركه ينضج لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ويمكنك إضافة الليمون أو العسل أو الحليب.

وأطلق عليه أحد أفضل المكملات الغذائية لعلاج آلام التهاب المفاصل. والكركم نفسه يثبط الالتهاب، بالإضافة لمركباته من الكركمين (المادة الكيميائية الفعالة في الكركم).

وتشير الأبحاث إلى قدرة الكركمينات على منع بعض الأنزيمات والسيتوكينات التي تؤدي إلى الالتهاب.

وهذا يسلط الضوء على إمكانية استخدام الكركمين كعلاج مكمل لالتهاب المفاصل.

وفي إحدى الدراسات، تم وصف مكملات الكركمين لـ45 شخصًا مصابًا بالتهاب المفاصل، مع تلقي المجموعتين الأخريين لعقار مضاد للالتهاب غير ستيرويدي (NSAID) يسمى ديكلوفيناك، أو مزيج من الاثنين معًا.

وأظهرت المجموعة التي تناولت 500 ملغ من الكركمين فقط تحسنًا أكبر. ولاحظ الباحثون أن الكركم في شكله الطبيعي يعتبر آمنًا، ويمكن أن يكون هذا المكمل إضافة جيدة للنظام الغذائي.

والكركمين له فوائد للأمراض الالتهابية والاكتئاب والسرطان. وهذه الحالات شائعة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
“السمك المسكوف” من الماء إلى الشواء.. هذه أشهر أكلات المطبخ العراقي

“السمك المسكوف” من الماء إلى الشواء.. هذه أشهر أكلات المطبخ العراقي

إقامة موكب "طريق الصليب" تحت الماء في مدينة أرجنتينية

إقامة موكب "طريق الصليب" تحت الماء في مدينة أرجنتينية

روسيا تسجل 8817 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 8817 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 8817 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 8817 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية