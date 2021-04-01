القبض على مواطن دهس مواطنًا عمدًا واعتدى عليه حتى الموت بالرياض

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ترصّد للمجني عليه بسبب خلاف بينهما.. وارتكب الجريمة تحت تأثير المسكر

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، تفاصيل مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص اعتدى على آخر بدهسه عمدًا، والاعتداء عليه بعد ذلك، ودهسه مرة أخرى؛ ما تسبب في وفاته -رحمه الله-.

وتفصيلاً، قال "الكريديس" إن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية الجاني، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني ترصّد للمجني عليه نتيجة خلاف بينهما، وكان تحت تأثير المسكر أثناء ارتكابه الجريمة، وضُبط في مركبته مادة مسكرة، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.