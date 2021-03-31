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كيف سيتم تأمين المياه لزراعة 10 ملايين شجرة ضمن مبادرة " الخضراء"؟.. هنا الإجابة

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كيف سيتم تأمين المياه لزراعة 10 ملايين شجرة ضمن مبادرة "السعودية الخضراء"؟.. هنا الإجابة كيف سيتم تأمين المياه لزراعة 10 ملايين شجرة ضمن مبادرة " الخضراء"؟.. هنا الإجابة
سيعتمد برنامج التشجير على عددٍ من المصادر

كيف سيتم تأمين المياه لزراعة 10 ملايين شجرة ضمن مبادرة

جاء إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية خلال العقود القادمة، "كجزء من مبادرة السعودية الخضراء"، ليطرح سؤالاً هاماً كيف يمكن تأمين كمية المياه اللازمة لزراعة هذا العدد الهائل من الأشجار؟

ذلك الاستفسار أجاب عليه وزير البيئة والزراعة والمياه، عبدالرحمن الفضلي، الذي أكد أن برنامج التشجير سيعتمد على عددٍ من مصادر المياه، منها: استخدام المياه المعالجة، كما سيكون هناك استخدام لمصادر المياه المتجددة مثل مياه الأمطار، ومياه البحر، إضافة إلى استخدام بعض التقنيات الحديثة مثل الاستمطار الصناعي.

وأوضح "الفضلي" في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي أنه سيتم زراعة نوعيات من الأشجار المحلية والمتكيفة مع المناخ السائد في المملكة، التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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