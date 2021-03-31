"المعلمي" يشارك بحفل جورجيا بمناسبة مرور 30 عامًا على استقلالها

★ ★ ★ ★ ★

أقيم افتراضيًا لدى الأمم المتحدة.. وشدد على أواصر الصداقة بين البلدين

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الأربعاء، في الحفل الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة السفير كاها أمنادزه بمناسبة احتفال بلاده بمرور 30 عامًا على إعلان استقلالها.

وفي التفاصيل، أكد السفير المعلمي، خلال المشاركة أواصر الصداقة التي تجمع البلدين، متمنيًا لجورجيا وشعبها دوام التقدم والنجاح.

وحضر الحفل جمعٌ من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة، ومن جانب وفد المملكة مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.