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رغم الجائحة.. الترخيص لـ 900 مصنع جديد ومليون وظيفة تنتظر أبناءنا في 2030

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رغم الجائحة.. الترخيص لـ 900 مصنع جديد ومليون وظيفة تنتظر أبناءنا في 2030 رغم الجائحة.. الترخيص لـ 900 مصنع جديد ومليون وظيفة تنتظر أبناءنا في 2030
"الشمري: بدأ الإنتاج في 515 مصنعًا العام الماضي ولدينا 10 آلاف منشأة صناعية

رغم الجائحة.. الترخيص لـ 900 مصنع جديد ومليون وظيفة تنتظر أبناءنا في 2030

أوضح المهندس جاسم الشمري السفير الفخري للصناعة لـ"سبق"، أن قطاع التصنيع يواصل دوره الفاعل في سبيل الارتقاء بالمحتوى المحلي وتحقيق المستهدفات الصناعية التي أكدتها رؤية المملكة ٢٠٣٠م، كما كان له الأثر الكبير في نمو هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وتفصيلاً، قال مؤسس منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين إنه على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على اقتصادات العالم، فقد رخّصت وزارة الصناعة لقرابة 903 مصانع جديدة، وبدأ الإنتاج في 515 مصنعًا خلال العام الماضي، ولدينا اليوم عشرة آلاف منشأة صناعية، وبحجم استثمار يقدر بـ 1,115 تريليون ريال.

وأضاف أن ذلك يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز القيم الصناعية والمنتجات الوطنية التي كان لها حضور مهم في الأسواق المحلية والعالمية بجودة عالية، حيث إن رؤية المملكة 2030 أسهمت في رفع عدد المصانع في المملكة إلى هذا العدد الكبير مما سيوفر آلاف الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا في مصانعنا المحلية.

وأشار "الشمري" إلى أن برنامج "صنع في السعودية" جاء ليكون حافزًا لمزيد من التميز والجودة ليُسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بخلق أكثر من 1.3 مليون وثلاثمائة ألف وظيفة بحلول 2030 في قطاع الصناعة والتعدين.

واختتم أن هذا البرنامج سيقدم مزايا نوعية للمستثمرين في دعم الصناعات الوطنية وسيُسهم في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين السعوديين والشركات الصناعية السعودية في مختلف المجالات حيث أثبتت جودة منتجاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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