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بالصور.. جولات ميدانية لـ"بلديات الطائف" ترصد مخالفين لتعليمات الحد من انتشار "كورونا"

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تنوعت بين إغلاق للمحال وتسجيل غرامات رادعة.. والرؤساء في الميدان

بالصور.. جولات ميدانية لـ

يُباشر رؤساء ومُراقبو بلديات أمانة محافظة الطائف الفرعية والمرتبطة، بأنفسهم، تحت إشراف "وكالة الخدمات"، التزام المحال والأسواق وكل المنشآت التجارية، وذلك من خلال النزول والوجود الميداني، ورصد المُخالفين لتلك التعليمات الصادرة للحد من تفشي ، وذلك وفقًا لتوجيهات أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل والمُبلغة لهم.

وتابعت "بلدية شمال الطائف الفرعية"، وبمشاركة الجهات المختصة، تطبيق التدابير الوقائية بالأنشطة التجارية، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

‏كما تابعت "بلدية جنوب الطائف الفرعية" التزام زوار الحدائق بلبس الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي، ضمن الجولات المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

‏أما "بلدية جنوب الطائف الفرعية" بمشاركة الجهات ذات الاختصاص، فقد رصدت تجاوزات في تطبيق التدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد، وتهاون بالاشتراطات الصحية، وسُجلت غرامات رادعة بحق المخالفين.

‏في حين نفذت فرق "بلدية غرب الطائف الفرعية" جولات ميدانية بمشاركة الجهات المختصة؛ لمتابعة التزام زوار الحدائق بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، و"تطبيق توكلنا" شرطًا للدخول.

وتابعت كذلك "بلدية شرق الفرعية" التزام المحال والأسواق التجارية التي تقع في حدودها، وشددت على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي المقابل، نفذت "بلدية الشفا الفرعية" جولات ميدانية على المنشآت التجارية من مطاعم ومحال، كذلك المنتزهات التي تقع في حدودها، وتابعت تطبيق العاملين فيها للإجراءات والاشتراطات الاحترازية.

وأخيرًا، أغلقت "بلدية الهدا الفرعية" محلاً تجاريًا (كوفي شوب) لم يتقيد بالاشتراطات الصحية، وخالف التدابير الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ورصدت من خلال جولة لمراقبي البلدية تجاوزات صحية بمطاعم، وبوفيهات، ومراكز تموينات، ومخابز، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

بالصور.. جولات ميدانية لـ

بالصور.. جولات ميدانية لـ

بالصور.. جولات ميدانية لـ

بالصور.. جولات ميدانية لـ

بالصور.. جولات ميدانية لـ

بالصور.. جولات ميدانية لـ

بالصور.. جولات ميدانية لـ

بالصور.. جولات ميدانية لـ

بالصور.. جولات ميدانية لـ

بالصور.. جولات ميدانية لـ

بالصور.. جولات ميدانية لـ

بالصور.. جولات ميدانية لـ

بالصور.. جولات ميدانية لـ

بالصور.. جولات ميدانية لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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