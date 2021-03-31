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مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين خلال إطلاق نار بولاية واشنطن

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مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين خلال إطلاق نار بولاية واشنطن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين خلال إطلاق نار بولاية واشنطن
الشرطة: وقع نتيجة خلاف بين عدة أشخاص.. وجاري التحقيق

مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين خلال إطلاق نار بولاية واشنطن

أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار وقع في ولاية واشنطن، نتيجة خلاف بين عدد من الأشخاص، حسب اليوم.

وفي التفاصيل، أوضحت الشرطة أن بين القتلى رجلاً وامرأة وأنه لا يوجد أطفال بين الضحايا، مرجحة أن يكون إطلاق النار حصل من قبل أكثر من شخص.

وقالت الشرطة: "حسب المعلومات المتاحة يبدو أن هناك معرفة مسبقة بين الضحايا ومطلقي النار، إلا أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية ونعمل على الحصول على المزيد من المعلومات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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