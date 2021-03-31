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"الحقيل": مساهمات المؤسسات والأفراد في "جود الإسكان" تتجاوز 400 مليون ريال

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"الحقيل": مساهمات المؤسسات والأفراد في "جود الإسكان" تتجاوز 400 مليون ريال "الحقيل": مساهمات المؤسسات والأفراد في "جود الإسكان" تتجاوز 400 مليون ريال
استفاد منها نحو 23 ألف مستفيد ضمن مساريْ توفير المساكن ودعم الإيجار

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن منصة "جود الإسكان" سجلت حضوراً فاعلاً وإنجازاً غير مسبوق في مساهمات المؤسسات والأفراد في المنصة، حيث تجاوزت المبالغ المرصودة للعطاء الإسكاني 400 مليون ريال، استفاد منها نحو 23 ألف مستفيد، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار، جاء ذلك خلال كلمته اليوم والتي ألقاها بمناسبة حفل إطلاق "خطة التطوير الشامل لمنصة جود الإسكان".

وأرجع "الحقيل" هذا الإنجاز، خلال هذه الفترة القصيرة، إلى آليات العمل الإبداعية والمبتكرة داخل المنصة، والتي تشمل النموذج التشغيلي والأنشطة المتنوعة، وتسهيل المساهمات بإجراءات تقنية حديثة ومتطورة.

وأوضح أن الشراكة الفاعلة مع المؤسسات والشركات تعتبر شراكة غير مسبوقة في العمل الخيري والتنموي، كما تقدم نموذجاً وطنياً في خدمة المجتمع وأفراده، مؤكداً أن تلك الشراكة تأتي مع ثلاثة قطاعات رئيسة هي: (القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي)، إلى جانب مساهمة أفراد المجتمع؛ ما أسهم في تعزيز وضمان استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة، كما ترجمت جزءاً من همة وعزم جميع الأطراف لمواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكاتف والتعاون بين مؤسسات المجتمع وأفراده.

وثمّن الوزير الحقيل الدعم السخي الكريم والاهتمام المتواصل لمنصة جود الإسكان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله-، مقدماً شكره لجميع من بذل جهداً في سبيل تعزيز مفهوم الجود والعطاء والترابط الوثيق والتكاتف بين أفراد المجتمع ومؤسساته.


وتُعدّ منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفراداً ومنظمات في منح العطاءات السكنية الخيرية، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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