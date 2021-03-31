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.. "العرفج": إطلاق "شريك" على القطاع الخاص يدل على الذكاء والتعاون والاشتراك في البناء

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بالفيديو.. "العرفج": إطلاق "شريك" على القطاع الخاص يدل على الذكاء والتعاون والاشتراك في البناء .. "العرفج": إطلاق "شريك" على القطاع الخاص يدل على الذكاء والتعاون والاشتراك في البناء
قال: نحن سنزرع الجزيرة العربية بفضل مبادرات سمو ‫ولي العهد⁩

بالفيديو..

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن إطلاق كلمة "شريك" على القطاع الخاص يدل على الذكاء والتعاون والاشتراك في البناء، مشيرًا إلى أن سمو ولي العهد أعلن انتهاء الخصومة والمنافسة والتصادم بين القطاعَين العام والخاص بمبادرة برنامج ‫(شريك ).

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أنه "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها"، ونحن سنزرع الجزيرة العربية قبل قيام الساعة بفضل مبادرتَي سمو ولي العهد "‫السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

كما أضاف "العرفج" متمنيًا بالقول: "نتطلع إلى أن يكون كل شيء، ما نلبس ونأكل ونركب، مزينًا بشعار صنع في السعودية".

في سياق متصل، أشار عامل المعرفة إلى أن القصد من مشروع "شريك السعودية" ليس الربح، بل خلق فرص وظيفية جديدة لتقليل البطالة.

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض "العرفج" حكايا وأسرارًا ممتعة عن تاريخ السعودية في كتاب "سبعون عامًا في خدمة سبعة ملوك" لسمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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