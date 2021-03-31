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رسمياً.. الروماني "ريجيكامب "مدرباً للأهلي حتى نهاية الموسم

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رسمياً.. الروماني "ريجيكامب "مدرباً للأهلي حتى نهاية الموسم رسمياً.. الروماني "ريجيكامب "مدرباً للأهلي حتى نهاية الموسم

رسمياً.. الروماني

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب (54عاماً) لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.


وبدأ ريجيكامب مسيرته التدريبية عام 2010, حيث درب عدة أندية رومانية كان أبرزها فريق ستيوا بوخارست في الفترة من 2012 وحتى 2014, حيث نجح في قيادة الفريق لحصد لقب الدوري المحلي مرتين متتاليتين والذي كان غائباً عن خزائن النادي منذ (7) سنوات وحقق لقب كأس السوبر الروماني عام 2013, كما فاز بجائزة أفضل مدرب في رومانيا.

ونجح ريجيكامب في الوصول مع الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2014م، كما نجح في تحقيق (3) بطولات مع فريق الوحدة الإماراتي وهي بطولة كأس السوبر الإماراتي2017 ،2018م, وكأس الخليج العربي 2018 فيما كانت آخر محطاته التدريبية مع فريق الوصل الإماراتي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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