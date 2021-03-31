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شارع الـ15 مليون بمكة.. البداية تغريدة وعضو البلدي يعد بفتح الملف مع الأمانة

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شارع الـ15 مليون بمكة.. البداية تغريدة وعضو البلدي يعد بفتح الملف مع الأمانة شارع الـ15 مليون بمكة.. البداية تغريدة وعضو البلدي يعد بفتح الملف مع الأمانة
"الروقي": الأولى صرف المبلغ الهائل على أحياء أخرى تفتقر للبنية التحتية

شارع الـ15 مليون بمكة.. البداية تغريدة وعضو البلدي يعد بفتح الملف مع الأمانة

كشف عضو المجلس البلدي بأمانة العاصمة المقدسة فهد الروقي؛ عزم المجلس البلدي فتح ملف حول نظامية الشارع الجبلي الذي تم إنشاؤه وشقّه إلى منحة أرض بحي وادي جليل، بلغت تكلفته ما يقارب 15 مليون ريال.

وفي التفاصيل، أوضح "الروقي" لـ"سبق" أن المجلس البلدي بأمانة العاصمة المقدسة في طور التباحث مع أمانة العاصمة المقدسة عن مدى نظامية فتح شارع جبلي بتكلفة ما يقارب 15 مليون ريال تقريباً لأرض منحة بدون صك داخل حد الحرم بوادي جليل بمكة المكرمة.

واعتبر عضو المجلس البلدي ذلك هدراً للمال العام، مشيراً إلى أنه كان يتوجب على الأمانة صرف المبلغ الهائل على أحياء أخرى تفتقر إلى البنية التحتية بدلاً من شق شارع جبلي كلّف ملايين الريالات، وتعويض المواطن بمنحة أخرى أقل تكلفة.


وأكد " الروقي " أنه في صدد الرفع إلى أمانة العاصمة المقدسة لمعرفة خطوات وإجراء ذلك الشارع كون المجلس لديه مطالب منذ سنوات بعمل طرق في أحياء ومخططات معتمدة هي الأولى بمثل هذه المشاريع.

وتعود قصة تفاعل عضو المجلس البلدي بأمانة العاصمة المقدسة مع الحادثة؛ إلى تغريدة بثها مواطن تساءل فيها عن شق طريق جبلي كلّف قرابة 15 مليون ريال - على حد قوله - وذلك لفتح شارع لأرضية تقع بوادي جليل بمكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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