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بانتصار الأخضر على الأبيض بثلاثية .. السعودي يختتم معسكر جدة

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في المرحلة الخامسة من خطة الإعداد لكأس آسيا

بانتصار الأخضر على الأبيض بثلاثية .. المنتخب السعودي يختتم معسكر جدة

أجرى السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء مناورةً بين الفريقين الأبيض والأخضر، وذلك في ختام معسكره الاستكشافي بمدينة جدة، والذي جاء في إطار المرحلة الخامسة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وانتهت المناورة التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بفوز الفريق الأخضر بنتيجة 3-2، والتي هدف من خلالها المدير الفني صالح المحمدي للوقوف على المستويات الفنية للاعبين في ختام مرحلة الاستكشاف الخامسة.

وجاء هذا التجمّع الخامس ضمن خطة طويلة المدى شملت عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

بانتصار الأخضر على الأبيض بثلاثية .. المنتخب السعودي يختتم معسكر جدة

بانتصار الأخضر على الأبيض بثلاثية .. المنتخب السعودي يختتم معسكر جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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