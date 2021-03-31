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الجمعية العمومية لنادي النصر تعقد اجتماعها لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

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الجمعية العمومية لنادي النصر تعقد اجتماعها لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجمعية العمومية لنادي النصر تعقد اجتماعها لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
غداً الخميس عند الرابعة عصراً ولمدة 60 دقيقة

الجمعية العمومية لنادي النصر تعقد اجتماعها لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

يعقد غداً الخميس اجتماع الجمعية العمومية لنادي النصر لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلفاً للمجلس المنحل، وذلك بشكل إلكتروني حسب ما أعلن المركز الإعلامي للنادي عبر حسابه على "تويتر".

وكشف النادي أن إجراءات إثبات الحضور للأعضاء ستبدأ عند الساعة الرابعة عصراً وتستمر لمدة ساعة كاملة، في حين يبدأ اجتماع الجمعية العمومية عند الساعة الخامسة وعشر دقائق عصراً.

القائمة المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة تتألف من :

1- مسلي بن مهدي آل معمر

2 - المهندس: عبدالله عبدالرحمن العمراني

3- تركي بن فهد المشيقح

4- فيصل بن محمد أبو ساق

5- عبدالعزيز عبدالله العمران

6- محمد عبدالعزيز الشتوي

7- منصور بن سعد بن زومة

8- معتز مزروع المزروع .

وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ 20 /8 /1442هـ وذلك لمدة يوم واحد عبر البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات CAVESC@MOS.GOV.SA

وكانت لجنة الانتخابات قد استبعدت قائمة المرشح غانم المطيري لعدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية وفقاً للمادة 8/20 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

يشار إلى أن وزارة الرياضة قررت يوم الأحد الماضي إسقاط عضوية صفوان السويكت رئيس نادي النصر وحل مجلس الإدارة بعد عدة مخالفات قام بها، وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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