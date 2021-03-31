الاتحاد الأوروبي يعاقب 3 كيانات تابعة لإيران و8 من قادة ميليشياتها

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تشمل حظر السفر وتجميد الأصول

نقلت "رويترز" عن ثلاثة دبلوماسيين اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيوقّع عقوبات على ثمانية من قادة الميليشيات والشرطة الإيرانية، وثلاثة كيانات تابعة للدولة الأسبوع المقبل؛ بسبب حملة القمع الدامية التي نفّذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019.

وأوضح الدبلوماسيون أن العقوبات تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول، وستكون المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2013، ومن المنتظر فرضها في وقت ما الأسبوع المقبل بعد عطلة عيد القيامة في أوروبا.

وتستهدف العقوبات أعضاء من ميليشيا الباسيج، التي تعمل تحت أمرة الحرس الثوري، وهي أقوى ميليشيا أمنية مدججة بالسلاح في إيران.