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"المنظمة الدولية" تستعرض تجربة دولية لعلاج مرضى التوحُّد بحليب الإبل

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"المنظمة الدولية" تستعرض تجربة دولية لعلاج مرضى التوحُّد بحليب الإبل "المنظمة الدولية" تستعرض تجربة دولية لعلاج مرضى التوحُّد بحليب الإبل
تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية عن المرض الذي يوافق بعد غد الجمعة

تعقد المنظمة الدولية للإبل، بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الندوة الدولية الثانية عن كتاب كامل كريزي، ضمن برامج الندوات العالمية والثقافية للمنظمة بعد غد الجمعة تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية عن مرض التوحد الذي يوافق الثاني من إبريل 2021.

وتُقام الندوة الساعة الثامنة مساء عبر منصة "تويتر" التابعة لها بأربع لغات (العربية والإنجليزية والروسية والفرنسية)، وتقدمها الدكتورة كريستينا آدامز مؤلفة كتاب CamelCrazy عاشقة الإبل، وكتاب البحث عن المعجزات في عالم الإبل الغامض (مكتبة العالم الجديد) الحاصل على جائزة نوتيلوس للكتاب.

وستتناول الدكتورة آدامز خلال الندوة العديد من المحاور والنقاط المتعلقة بموضوع الندوة، كما ستتحدث عن جهودها في صياغة علم جديد لصناعة حليب الإبل وفوائده في جميع أنحاء العالم، وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة عن الإبل وألبانها.

وأوضح فهد بن فلاح بن حثلين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل، أن هذه الندوة تأتي استمرارًا للتعاون المشترك والمثمر مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وضمن برامج الندوات العالمية والثقافية للمنظمة الدولية للإبل وللسنة الدولية للإبليات 2024م؛ وذلك بهدف نشر ثقافة الإبل على المستوى الدولي.

وقال: "تملك الدكتورة كريستينا آدامز خبرات طويلة ومشاركات واسعة، وحظيت أعمالها بالنشر في العديد من الصحف والمواقع العالمية المتخصصة، مثل آل إي تايمز، وواشنطن بوست، وإن بي آر، وأوزي، ومجلة أورانج كوست.. وهي متحدثة دولية، وتحمل ماجستير الكتابة الإبداعية، وفازت بـ(جائزة الدكتور ف. كورين للتميز في ممارسات زراعة الألبان والابتكار)، و(جائزة الإنجاز مدى الحياة من جائزة سري رام سينغ التذكارية لرعاية الحيوان".

يُشار إلى أن المنظمة الدولية للإبل ICO منظمة غير ربحية، مقرها الرئيس العاصمة (الرياض)، ومؤسسها فهد بن فلاح بن حثلين في شهر مارس 2019م، وتضم حاليا 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم، وتهدف إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث ثقافي في عمق التاريخ الإنساني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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